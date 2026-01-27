Çok Bulutlu 7ºC Ankara
AA 27.01.2026 06:33

İtalya'da Harry Kasırgası'nın vurduğu bölgelerde "olağanüstü hal" ilan edildi

İtalya'da sağ koalisyon hükümeti, geçen hafta Harry Kasırgası'nın vurduğu ülkenin batısı ve güneyindeki 3 bölgede "olağanüstü hal (OHAL)" ilan etti, zararların telafisine yönelik ilk aşamada 100 milyon avroluk kaynak ayırdı.

İtalya'da Harry Kasırgası'nın vurduğu bölgelerde "olağanüstü hal" ilan edildi

Başbakan Giorgia Meloni başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Harry Kasırgası nedeniyle ciddi maddi hasarların oluştuğu Sicilya Adası, Sardinya Adası ve Kalabriya Bölgesi'ndeki durumu ele aldı.

Başbakanlıktan Kabine Toplantısı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun, Sivil Savunma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci’nin önerisi üzerine, 18 Ocak’tan itibaren Kalabriya, Sardinya ve Sicilya'yı etkileyen olağanüstü meteorolojik olaylar nedeniyle "12 aylık olağanüstü hal" ilan etme kararı aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Harry Kasırgası'nın söz konusu bölgelerde özellikle kıyı şeritlerinde ciddi hasarlara yol açtığı, ekonomi ve üretim faaliyetleri, kamu ve özel mülkiyet, altyapı ve kamu hizmetleri üzerinde olumsuz etkilere sebep olduğu belirtildi.

Kasırganın ardından 3 bölgenin toparlanmasına yönelik gerekli ilk müdahaleler için Ulusal Acil Durum Fonu'ndan eşit şekilde dağıtılmak üzere toplam 100 milyon euro tahsis edildiği aktarıldı.

Esas hesaplama, hasar değerlendirmesi tamamlandıktan sonra yapılacak

Bakan Musumeci, Bakanlar Kurulu'nun ardından basına yaptığı açıklamada, bölgelerden gelen ilk zarar tahminlerinin yaklaşık 1,2 milyar avro civarında olduğunu, bunun artabileceğini ya da daha az çıkabileceğini dile getirdi.

Musumeci, bölgelere sağlanacak desteğe yönelik esas hesaplamanın, hasar değerlendirmesi tamamlandıktan sonra yapılacağını ifade etti.

Harry Kasırgası

Orta Akdeniz'de geçen hafta ortaya çıkan Harry Kasırgası, İtalya'nın güney bölgelerini ve Malta'yı olumsuz etkilemişti.

Özellikle kıyı şeritlerindeki yerleşim yerlerine vuran güçlü dalgalar, yol, köprü, altyapı ve binalarda ağır hasara yol açmıştı.

İtalya
