İtalya'dan İsrail'e protesto notası

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İtalya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği, Kudüs Başkonsolosluğunda görev yapan 2 jandarmanın dahil olduğu olay nedeniyle İsrail hükümetine resmi protesto notası gönderdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İtalya'nın diplomatik tepki göstermesine yol açan olay ile ilgili şunlar kaydedildi:

"2 asker, dün Ramallah yakınlarında, Filistin topraklarında bulunan bir köyde, Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri heyetinin ziyareti için hazırlık amacıyla bölgede incelemede bulunuyordu. Askerler, muhtemelen bir İsrailli yerleşimci olan sivil giyimli silahlı kişi tarafından tehdit edildi. Adam, onlara tüfek doğrulttu. Askerler, angajman kurallarına uygun olarak tehditlere şiddetle karşılık vermekten kaçındılar. Adam, kimliğini belirtmeyen bir kişiyi telefonla onlara bağladı; bu kişi, '2 askerin bir askeri bölge içinde bulunduğunu ve oradan ayrılmaları gerektiğini' söyledi.

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) ile yapılan kontrol sonucunda, söz konusu noktada herhangi bir askeri bölgenin bulunmadığı doğrulandı. Askerler, olaydan yara almadan Başkonsolosluğa geri döndü ve olanları Büyükelçiliğe ve kendi komuta zincirine rapor etti."

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin talimatı doğrultusunda, İtalya'nın Tel Aviv Büyükelçisi'nin, söz konusu protesto notasını en üst düzeyde İsrail hükümetine, İsrail Dışişleri Bakanlığına, İsrail ordusuna, COGAT'a ve İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'e göndermek üzere girişimlerde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, "İtalya Dışişleri Bakanlığı, en üst siyasi düzeyde yeni protesto girişimlerinde bulunmayı da şimdiden planlıyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Roma Büyükelçisi, "izahat" için İtalya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İtalya Dışişleri Bakanlığından akşam saatlerinde konuya ilişkin yapılan bir başka açıklamada da İsrail'in Roma Büyükelçisi'nin "izahat" için Bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Bakanlık, akşam saatlerindeki üçüncü yazılı açıklamasında, Bakanlığa çağrılan İsrail'in Roma Büyükelçisi Jonathan Peled'e, İtalya'nın olaydan duyduğu "güçlü hoşnutsuzluğu ve sert protestosunun" iletildiği belirtildi.