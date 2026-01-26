Çok Bulutlu 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.01.2026 21:40

Avrupa Birliği, WhatsApp'ı daha katı kurallara tabi tutacak

Avrupa Birliği (AB), Meta'nın sahibi olduğu mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp'ı daha katı kurallara tabi tutulan çok büyük çevrim içi platform olarak sınıflandırdı.

Avrupa Birliği, WhatsApp'ı daha katı kurallara tabi tutacak

AB Komisyonu, WhatsApp'ın AB ülkelerinde 45 milyondan fazla kullanıcı eşiğini aştığını ve bu nedenle Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında "Çok Büyük Çevrimiçi Platform" olarak sınıflandırıldığını açıkladı.

WhatsApp'ın özel mesajlaşma ve çevrim içi platform özelliklerini içeren hibrit bir hizmet olduğu anımsatılan açıklamada, kullanıcıların bilgi, güncelleme ve duyurular yaymasına imkan tanıyan WhatsApp Kanallar özelliğinin, çevrim içi platform hizmeti tanımına girdiği ve bu nedenle AB'deki çevrim içi platformların uyması gereken genel yükümlülüklere tabi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yeni tanımlama kapsamında WhatsApp'ın ek yasal yükümlülüklere uymak için mayıs ayı ortasına kadar süresi olduğu belirtilerek,"Bu yükümlülükler, temel insan hakları ve ifade özgürlüğünün ihlali, seçim manipülasyonu, yasa dışı içerik yayılması ve gizlilik endişeleri gibi hizmetlerinden kaynaklanan sistemik risklerin uygun şekilde değerlendirilmesini ve azaltılmasını içeriyor." ifadesi kullanıldı.

AB içinde Facebook, Instagram, YouTube ve Linkedin gibi çeşitli platformlar çok büyük olarak sınıflandırılırken, bunların yasa dışı ve zararlı içerikle daha fazla mücadele etmesi gerekiyor.

ETİKETLER
Avrupa Birliği WhatsApp
Sıradaki Haber
Endonezya'daki toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısı 34'e çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:59
ABD'de kar fırtınası kaynaklı ekonomik kaybın 100 milyar doları aşması bekleniyor
21:57
Bakan Göktaş: Her çocuğumuz özeldir, olduğu gibi güzeldir
21:09
Bakan Fidan, Hamas heyetiyle görüştü
20:46
Endonezya'daki toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısı 34'e çıktı
20:23
Katil İsrail, Gazze’deki hastaların Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te tedavi edilmesine izin vermiyor
20:20
Hamas: Gazze'de İsrailli son esirin cesedine verdiğimiz bilgiler sayesinde ulaşıldı
Rusya’da dondurucu soğuk: Eksi 40
Rusya’da dondurucu soğuk: Eksi 40
FOTO FOKUS
AK Parti'ye katılımlar sürüyor
AK Parti'ye katılımlar sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ