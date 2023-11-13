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Dünya
AA 13.11.2023 01:00

İtalya'da Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, kül ve lav püskürttü.

İtalya'da Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Sicilya Adası'nda yüksekliği 3 bin 300 metre civarında olan Etna Yanardağı, dün akşamüstü kül ve lav püskürtmeye başladı.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Katanya şubesinin açıklamasında, Etna'nın güneydoğusundaki kraterden güçlü bir lav akışı olduğu ve yanardağın püskürttüğü küllerin yaklaşık 4 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığı belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde de Etna'daki lav akışının kilometrelerce uzaklıktan görülebildiği ve yanardağdaki volkanik hareketlilik nedeniyle bölgeden geçen uçaklar için de kırmızı kodlu uyarı verildiği kaydedildi.

Etna'nın püskürttüğü küller sebebiyle Zafferana gibi yanardağ çevresindeki yerleşim yerlerinde de pek çok cadde ve aracın üstünün küllerle kaplandığı bildirildi.

Etna, kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyor.

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