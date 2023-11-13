Sağanak Yağışlı 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.11.2023 00:12

DSÖ: Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane artık hastane olarak hizmet veremiyor" ifadelerini kullandı.

DSÖ: Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim

Ghebreyesus, İsrail ordusunun hedef aldığı Şifa Hastanesi'ne ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

DSÖ'nün Şifa Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarıyla yeniden iletişime geçmeyi başardığını belirten Ghebreyesus, "Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane artık hastane olarak hizmet veremiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Hastanede elektriğin ve suyun olmadığı, internetin ise çok zayıf olduğu 3 gün yaşandığını kaydeden Ghebreyesus, bu durumun temel bakım hizmetlerinin sağlanmasını önemli derece etkilediğini belirtti.

Ghebreyesus, bölgede sürekli duyulan silah sesleri ve bombalamaların, zaten kritik olan koşulları daha da kötüleştirdiğini vurguladı.

Güvenli bölge olması gereken hastanelerin, ölüm, yıkım ve çaresizliğin yaşandığı alanlara dönüştürülmesine dünyanın sessiz kalamayacağının altını çizen Ghebreyesus, "derhal ateşkes" çağrısında bulundu.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Almanya Başbakanı Scholz: Gazze'de ateşkes talebinin doğru olduğunu düşünmüyorum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:03
İtalya'da Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
00:35
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 11 bin 180'e yükseldi
00:27
İsrail: Macron, ikili görüşmede eleştiriler yerine İsrail'e desteğini bildirdi
23:59
Almanya Başbakanı Scholz: Gazze'de ateşkes talebinin doğru olduğunu düşünmüyorum
01:02
Kocaeli'de yolda meydana gelen çökme nedeniyle 3 bina tedbiren boşaltıldı
23:40
Gazze'de 41 binden fazla konut tamamen yıkıldı
Meteoroloji'den 13 kente uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji'den 13 kente uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde hastalar bahçede tedavi ediliyor
Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde hastalar bahçede tedavi ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ