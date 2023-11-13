İsrail: Macron, ikili görüşmede eleştiriler yerine İsrail'e desteğini bildirdi

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron cuma günü BBC'ye verdiği röportajda yaptığı ateşkes çağrısı ve İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda sivillerin öldüğüne ilişkin sözleri hakkında konuştu.

Macron, "İsrail'in Hamas terör örgütüne karşı operasyonunda kasıtlı biçimde sivillere zarar vermekle suçlama niyeti olmadığını ve olmayacağını" vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı, "İsrail devleti ve sizin kendinizi savunma hakkınızı koşulsuz destekliyorum." ifadelerini kullandı.

Röportajda ülkesi ve diğer birçok ülke için önemli insani duruma dikkati çekmek istediğine işaret eden Macron, Gazze'deki sivillere insani yardımın ulaştırılmasının önemini vurguladı.

Macron, Herzog'a Gazze'deki İsrailli esirlerin "derhal serbest bırakılmasını talep etmeye ve bu konuda çalışmaya" bağlı olduğunu iletti.

Herzog'tan İsrail ordusunun "uluslararası hukuka uygun hareket ettiği" savunması

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Macron'un açıklamalarının İsrail'de "üzüntü ve hayal kırıklığıyla karşılandığını" belirterek, Macron'un bu sözlerine izahat getirdiğini belirtti.

İsrail ordusunun insani tutum ve uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini savunan Herzog, İsrail'in masum sivillere zarar gelmemesi için "mümkün tüm yöntemleri denediğini" ileri sürdü.

Herzog, Fransız Cumhurbaşkanı'nın, İsrail'in "Hamas'a karşı yürüttüğü savaşı, DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun yürüttüğü mücadeleye" benzetmesini hatırlattı.

Fransa açıklaması

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise görüşmede Macron'un Herzog'a, "Gazze'de terörle mücadelenin, sivil nüfusun korunmasını dikkate alınarak uluslararası insancıl hukuka uygun yapılması gerektiğini" söylediği belirtildi.

Macron'un, Birleşmiş Milletler ve sivil toplum örgütlerinin Gazze'de insani durumun kötüleştiği yönündeki raporlarını Herzog'a ilettiği, özellikle insani yardım görevlilerinin erişimi ve korunması gibi hususları vurguladığı ve bölgede kalıcı barış için İsrail ile barış içinde yaşayacak Filistin devletinin kurulması yolunda siyasi ufuk açılması gereğini tekrar ettiği aktarıldı.

Macron, 10 Kasım'da İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye verdiği özel röportajda, Gazze'de hayata geçirilecek ateşkesin İsrail'in faydasına olacağını söylemişti.

Röportajda, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda sivillerin öldüğünü belirten Macron, "Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yok. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Birinci gün bunun terörle mücadele olduğunu söyledik. Ancak gün geçtikçe Gazze'de sivillerin devamlı bombalandığını görmeye başladık." sözlerini sarf etmişti.