İtalya'da bir grup Filistin'e destek için kurulan çadırlara saldırdı

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 10 Mayıs'tan bu yana Milano Devlet Üniversitesi'nin (Statale) avlusunda ve bina içinde çadır kurma eylemi yaparak hem İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden hem okullarının İsrail ile bilimsel işbirliği anlaşmasını sonlandırmasını isteyen öğrenciler, dün 10 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

Kendilerini "Komünist Mücadele" aktivistleri olarak niteleyen 10 kişinin, Filistin için kurdukları çadırlarda uyuyan öğrencilere saldırdıkları ve sonrasında da iki grup arasında kavga çıktığı kaydedildi.

[Milano Devlet Üniversitesi'nde Filistin'e destek çadırları | Fotoğraf: AP]

Sosyal medyada yapılan bazı yorumlarda, çadırlara saldıranların “siyonist bir grup” olduğu ifade edildi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Elio Franzini, okulun kurumsal etkinliklerini baltalayan şiddet ve okul içine yerleşme eylemlerini kınadı.

ABD'deki üniversitelerde Filistin protestoları

Columbia Üniversitesinde Filistin yanlısı öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Polis, 108 öğrenciyi gözaltına almış, okul yönetimi de eyleme karışan 80 civarında öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası vermişti.

Columbia Üniversitesindeki Filistin yanlısı gösteriler, New York Üniversitesi (NYU), Yale, Massachusetts Teknoloji Ensititüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesi gibi ABD'nin diğer önde gelen yüksek öğrenim kurumlarına da yayılmıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 647 Filistinli öldürüldü, 79 bin 852 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 282’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 630 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 514 Filistinli hayatını kaybetti.