İsrail, Batı Şeria’daki 3 Yahudi işgal biriminin boşaltılması talimatını iptal etti

Savunma Bakanı Gallant’ın ofisinden yapılan açıklamada, “Meclis oturumunda onaylanan Samiriye’nin (Batı Şeria) kuzeyindeki çekilmeyi iptal eden yasanın çıkarılmasına ek olarak, Savunma Bakanı Gallant, yasanın Sanur, Ganim ve Kadim'de (Yahudi işgal birimleri) de uygulanması yönünde talimat verdi. Bu, Homesh’i (Yahudi işgal birimi) de içeren ilk düzenlemenin devamıdır.” denildi.

Açıklamada, tahliyeyi iptal etme kararının uygulanması, Gallant’ın Batı Şeria’daki Yahudi işgal yerlerinden sorumlu Bölge Konseyi Başkanı ve İsrail ordusu yetkilileriyle yürüttüğü uzun bir görüşmenin ardından geldiğine dikkati çekilerek, Gallant’ın bunu "tarihi bir adım" olarak nitelediği sözlerine yer verildi.

Eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron döneminde, art arda yaşanan askeri kayıpların etkisiyle İsrail, o dönemde “çekilme” olarak bilinen tek taraflı plan kapsamında 2005 yılında Gazze Şeridi'ndeki yerleşimlerden çekilmiş, Batı Şeria’nın kuzeyindeki söz konusu yasa dışı 3 Yahudi yerleşim işgal boşaltılması kararı almıştı.

İsrail’in o dönem aldığı karar çerçevesinde Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Yahudi işgal birimleri Sa-nur, Ganim ve Kadim’e Yahudi işgalcilerin girişine izin verilmemesi öngörülmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 720 bin sivil Yahudi işgalci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi "yerleşim" birimleri yasa dışı sayılıyor.