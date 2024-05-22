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Dünya
İHA 22.05.2024 13:47

Boeing'in Starliner mekiğinin ilk astronotlu uçuş denemesi süresiz ertelendi

BBD merkezli havacılık şirketi Boeing'in Starliner mekiği ile Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) yapmayı planladığı ilk astronotlu uçuş denemesi daha önce tespit edilen helyum sızıntısı ile ilgili incelemelerin devam etmesi nedeniyle bilinmeyen bir tarihe ertelendi.

Boeing'in Starliner mekiğinin ilk astronotlu uçuş denemesi süresiz ertelendi

ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in insanları Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ve alçak Dünya yörüngesindeki diğer noktalara götürüp getirmek üzere tasarladığı Starliner mekiğinin yapacağı ilk astronotlu uçuş denemesi bir kez daha ertelendi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nden (NASA) yapılan açıklamada, daha önce tespit edilen helyum sızıntısı ile ilgili incelemelerin sürdüğü belirtilirken, uzmanların 2 gün boyunca uzay aracının sistem performansını ve güvenlik tedbirlerini değerlendirdiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu alanlarda hala devam eden çalışmalar var. Bir sonraki muhtemel fırlatma tarihi hala değerlendiriliyor. İleriye dönük daha net bir yol belirlendiğinde NASA daha fazla ayrıntı paylaşacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Üst üste ertelenmişti

Starliner'ın ilk olarak 6 Mayıs'ta yörüngeye gönderileceği duyurulmuş, ancak uzay aracında tespit edilen valf arızası nedeniyle fırlatma 10 Mayıs’a ertelenmişti.

Arızanın giderilmesinin zaman alacağı açıklanırken, sonraki fırlatma tarihi olarak 17 Mayıs işaret edilmişti.

17 Mayıs'ta planlanan fırlatma ise Starliner'ın servis modülünde tespit edilen helyum gazı sızıntısı nedeniyle 25 Mayıs'a ertelenmişti.

Son gelişme ile birlikte Starliner'ın yeni fırlatma tarihi belirsizlik kazanmış oldu

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Uzay Çalışmaları Astronot
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