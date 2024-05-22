Malta 'doğru zaman geldiğinde' Filistin'i tanıyacağını açıkladı

Times of Malta gazetesinin haberine göre, İspanya, İrlanda ve Norveç'in 28 Mayıs'ta Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamasının ardından gözler, daha önce bu konuda adımlar atacağı sinyali veren Malta'ya çevrildi.

Bu konuda gazeteye konuşan bir hükümet sözcüsü, "doğru zaman geldiğinde" Malta'nın, Filistin'i tanımaya hazır olacağını söyledi.

Sözcü, "Malta yakın zamanda, böyle bir tanımanın olumlu bir katkı sağlayabileceğini değerlendirdiğinde ve koşullar uygun olduğunda Filistin'i tanımaya hazır olduğunu teyit etti. Bu bağlamda hükümet, bu önemli gelişme için en uygun zaman çerçevesini en kısa sürede belirlemek amacıyla Orta Doğu'daki gelişmeleri takip ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 9 Mayıs'ta İspanyol radyosuna yaptığı açıklamada, İspanya, Malta, İrlanda ve Slovenya'nın Filistin devletini tanıyacağını söylemişti.

Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümden yana olan Malta, 7 Ekim 2023'ten sonra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkes sağlanması konusundaki karar tasarılarına da destek vermişti.

Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin sayısı artıyor

İrlanda, İspanya ve Norveç, bugün yaptıkları açıklamalarla Filistin devletini resmen tanıyacaklarını ilan etmişlerdi.

Kararın ardından Filistin Devlet Başkanlığı, "Filistin halkının kendi topraklarında kendi kaderini tayin etme hakkının tanınmasına ve iki devletli çözümün uygulanmasını desteklemek için fiili adımlar atılmasına olan katkılara büyük değer verildiği" açıklaması yaptı.

İsrail ise, İrlanda ve Norveç büyükelçilerini "acil istişare için" geri çağırdı.

Türkiye, 15 Kasım 1988'de Filistin'i ilk tanıyan ülkelerden biri... Günümüzde Filistin'i devlet olarak tanıyan ülke sayısı 144...

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 647 Filistinli öldürüldü, 79 bin 852 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 282’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 630 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 514 Filistinli hayatını kaybetti.