İtalya Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı.

Ülkede son 24 saatte yapılan 135 bin 106 testte 15 bin 378 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana vaka sayısı 2 milyon 181 bin 619'a ulaştı.

Bir günde 649 can kaybı

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 569 bin 161'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 2 bin 569'a geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 649 artarak, 76 bin 329'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 16 bin 23 artışla 1 milyon 536 bin 129'a ulaştı.

Aşılama 182 bini geçti

Bu arada, COVID-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede bugüne kadar aşı olanların sayısı 182 bin 442 oldu.

Diğer yandan, İtalyan basınında yer alan haberlere göre, hükümet, iş ve acil sağlık gerekçesi haricinde ülke içinde seyahat kısıtlamasını uzatmaya hazırlanıyor. Buna göre hükümet, 7 Ocak'ta sona erecek sıkı tedbirlerden bölgelerarası seyahati 15 Ocak'a kadar uzatacak, hafta sonunda restoran ve barlar kapalı kalmaya devam edecek.