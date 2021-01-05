Devlet Bakanı Tharcisse Mpunga, basına yaptığı açıklamada, vaka sayılarındaki artışta önemli etkisinin olduğu tespit edilen şehirler arası yolculuğun yasaklandığını duyurdu.

Mpunga, "Virüsün yayılmasını önlemek için en az 14 gün boyunca ülke içindeki seyahati durdurma kararı almak zorunda kaldık" dedi.

Tüm toplu etkinlik ve toplantıların da yasaklandığını belirten Mpunga, iş yerlerinin saat 18.00'de kapanacağını ifade etti.

12 milyon nüfuslu ülkede şimdiye dek 8 bin 848 COVID-19 vakası kaydedildi.