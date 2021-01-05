Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ruanda’da ülke içinde seyahat yasaklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ruanda, artan yeni tip koronavirüs vakalarından dolayı toplu taşıma ve özel araçlarla şehirler arası yolculuğu yasakladı.
Devlet Bakanı Tharcisse Mpunga, basına yaptığı açıklamada, vaka sayılarındaki artışta önemli etkisinin olduğu tespit edilen şehirler arası yolculuğun yasaklandığını duyurdu.
Mpunga, "Virüsün yayılmasını önlemek için en az 14 gün boyunca ülke içindeki seyahati durdurma kararı almak zorunda kaldık" dedi.
Tüm toplu etkinlik ve toplantıların da yasaklandığını belirten Mpunga, iş yerlerinin saat 18.00'de kapanacağını ifade etti.
12 milyon nüfuslu ülkede şimdiye dek 8 bin 848 COVID-19 vakası kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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