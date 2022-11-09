Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 09:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, EMSC
İtalya'da 5,6 büyüklüğünde deprem
[Temsili fotoğraf: AP]
İtalya'da, Rimini açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden (EMSC) edinilen bilgiye göre, merkez üssü Rimini'ye 63 kilometre uzaklıkta olan yer sarsıntısı, 10 kilometre derinlikte kayda geçti.
Deprem, Roma yakınlarında ve Toskana bölgesinde de hissedildi.
Bölgeden henüz can kaybı, yaralanma veya maddi hasar bilgisi ulaşmadı.
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