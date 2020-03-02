Ülkede 21 Şubat Cuma patlak veren koronavirüs vakaları, hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor.

18 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile koronavirüsten ölenlerin sayısı 52'ye çıktı.

Ülkedeki vaka sayısı ise 1694'e ulaştı.

Yaşlılara dışarı çıkmayın uyarısı

İtalya'da yetkililer, özellikle kuzeydeki Lombardiya bölgesinde, 65 yaş ve üzeri kişilere 2 ila 3 hafta boyunca dışarıya çıkmama çağrısında bulundu.

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin çoğunun 60 yaş ve üzerinde olması da dikkati çekti.

Diğer yandan ülkenin daha çok kuzey bölgelerinde görülen Kovid-19'un, başkent Roma'ya da sıçradığı ve bir polis memuru ile ailesinde yapılan testlerin pozitif çıktığı basına yansıdı.