Çok Bulutlu 27.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.04.2024 13:14

İtalya Rekabet Kurumundan Amazon'a 10 milyon euro ceza

İtalyan Rekabet Kurumu (Antitrust-AGCM), ABD merkezli çevrim içi satış platformu Amazon'a adil olmayan ticari uygulamaları gerekçe göstererek 10 milyon euro ceza verdi.

İtalya Rekabet Kurumundan Amazon'a 10 milyon euro ceza

Rekabet Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Amazon'un İtalya'daki internet sitesi üzerinde birçok ürün için satın alma seçeneğinin "tek seferlik" yerine otomatik olarak "yinelenen periyodik satın alma"ya ayarlandığına dikkat çekilerek, bunun da tüketici tercihlerini önemli ölçüde kısıtladığı ve tüketiciyi gerçekten ihtiyacı olmasa da o ürünü almaya teşvik ettiği belirtildi.

Kurumun, bu nedenle Amazon'a 10 milyon euro ceza verdiği bildirildi.

Cezadan Amazon'un yan kuruluşları Lüksemburg merkezli Amazon Services Europe ve Amazon EU'nun da etkilendiği kaydedildi.

İtalyan ANSA ajansında çıkan haberde, Amazon'un, bu cezaya itiraz etme niyetinde olduğu ifadesi yer aldı. Şirketin, karara katılmadığı, cezaya konu olan "Abone ol ve tasarruf et" programı sayesinde müşterilerinin tasarruf ettiğini savunduğu belirtildi.

Sıradaki Haber
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırısı başlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:16
İsrail'in 201 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 34 bin 262 kişi hayatını kaybetti
13:53
Türkiye'ye girmeye çalışan terörist sınırda yakalandı
13:52
Borrell, AP'de milletvekillerinin İran'la diplomatik ilişkileri kesme talebine karşı çıktı
13:57
Beyşehir Gölü'nde yüzlerce metre ağ ele geçirildi
13:39
Kastamonu'da evde çıkan yangın başka bir eve, ahır ve seraya sıçradı
13:20
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
TCG Anadolu'dan daha büyük bir "milli uçak gemisi" tasarlanıyor
TCG Anadolu'dan daha büyük bir "milli uçak gemisi" tasarlanıyor
FOTO FOKUS
TRT 46'ncı Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği gala programı Külliye’de gerçekleşti
TRT 46'ncı Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği gala programı Külliye’de gerçekleşti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ