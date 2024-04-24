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Dünya
AA 24.04.2024 12:58

Kuzey Kore, İran'a üst düzey bir heyet gönderdi

Kuzey Kore'nin, COVID-19 salgınından bu yana İran'a ilk kez üst düzey bir heyet gönderdiği belirtildi.

Kuzey Kore, İran'a üst düzey bir heyet gönderdi

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırılan haberde, Kuzey Kore Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Yun Jung Ho liderliğindeki Pyongyang heyetinin, resmi ziyaret kapsamında İran'a gittiği bildirildi.

Haberde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, diplomatik izolasyonu kırmak amacıyla ABD'ye karşı olan ülkelerle işbirliğini geliştirmeye çalıştığı kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında Moskova'yı destekleyenlerin arasında yer alan Pyongyang ve Tahran hükümetleri, Rusya'ya ekipman temin etmekle de suçlanmıştı.

Kuzey Kore, üst düzey yetkililerini İran'a en son Ağustos 2019'da göndermişti.

Pyongyang, Tahran'la COVID-19 tedbirleri kapsamında sınırlarını kapatana kadar diplomatik ilişkilerini sürdürmüştü.

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