İtalya hükümeti, yardım kuruluşlarının işlettiği göçmen kurtarma botlarının faaliyetlerini engellemeye yönelik bir hareket olarak, gemilerin karasularına girmesini sınırlayan bir acil durum kararnamesi çıkardı.

Kararnameye göre, uluslararası yasalara aykırı olarak İtalyan sularına giren veya İtalyan makamlarının emirlerini dikkate almayan botlar, 10 bin euro'dan 50 bin euro'ya kadar para cezasına çarptırılabilecek.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Roma'da gerçekleştirilen bakanlar kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, ülke karasularını ihlal eden gemilerin kaptanları, sahipleri ve işletmecilerine 50 bin euro'ya kadar para cezası uygulanacağını belirterek, kararnameyi defalarca ihlal eden gemilere de el konulacağını söyledi.

Salvini, "Bu ülkenin güvenliğine yönelik bir adım attığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kararname, parlamentonun onayını aldıktan sonra yasalaşacak. Mecliste yabancı karşıtı Lega Partisi ile benzer çizgideki 5 Yıldız Hareketi Partisi çoğunluğu elinden bulundurduğundan, kararnamenin yasalaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Akdeniz'de kurtarılan göçmenler

Avrupa'ya ulaşmak için botlarla Akdeniz'e açılan göçmenlerin sorunu kangren haline dönmüş durumda.

Göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen Salvini'nin tutumu, göçmenlerin durumunu daha da zorlaştırıyor.

Nisan ayında Libya açıklarında kurtarılan 64 göçmene İtalya ve Malta limanlarını kapatmış, Salvini ise kurtarma gemisinin Almanya bayraklı olduğunu söyleyerek, "Gemi, Libya sularında müdahale etti ve güvenli bir liman istiyor. Şimdi Hamburg'a gitsin" demekle yetinmişti.

Kaynak: Reuters