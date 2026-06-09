İtalya, İsrailli Bakan Ben-Gvir hakkında soruşturma başlattı

Avrupa'da, Gazze ablukasını delmek amacıyla yola çıkan "Küresel Sumud Filosu"na yönelik İsrail müdahalesinin yankıları büyüyor. Fransa’nın geçtiğimiz günlerde başlattığı savaş suçları ve işkence soruşturmasının ardından, İtalya da harekete geçti.

Roma savcılığı, uluslararası sularda durdurulan gemide gözaltına alınan İtalyan vatandaşlarına yönelik insanlık dışı muameleler nedeniyle İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Bu hamleyle İtalya, İsrail'in aktivistlere yönelik tutumunu yargıya taşıyan ikinci Avrupa ülkesi oldu.

Sosyal medya videosu delil oldu

Soruşturmanın fitilini ateşleyen en büyük etken, Bakan Ben-Gvir'in baskının ardından sosyal medya hesabından paylaştığı bir video oldu. Kıbrıs açıklarında durdurulan gemideki 40'tan fazla ülkeden 400'ün üzerinde aktivistin gözaltına alınma sürecine ait görüntülerde, İsrailli bakanın elleri arkadan bağlı şekilde diz çöktürülmüş esirlerle alay ettiği anlar yer alıyor.

Filoda bulunan Fransız aktivistler yaşadıkları deneyimi son derece şiddetli, aşağılayıcı ve insanlık dışı olarak tanımlarken, İtalyan savcılar bu görüntüleri ceza davası açılmasına yetecek somut bir delil olup olmadığını belirlemek üzere incelemeye aldı.

İsrailli Bakandan İtalya'ya "terlik" yakıştırması

Hakkındaki ağır suçlamalara ve açılan soruşturmaya yanıt veren aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, diplomatik nezaketi hiçe sayan açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden coğrafi şekline atıfta bulunarak İtalya'ya yönelik, "Çizme ülkesi artık terlik ülkesine dönüştü" ifadesini kullanan bakan, hiçbir soruşturmadan kaçmayacağını ve İsrail askerlerinin arkasında gururla durmaya devam edeceğini belirtti.

İsrail Cezaevi Hizmetleri ise aktivistlerin kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki iddiaları bütünüyle reddediyor.

Avrupa Birliği yaptırım kıskacında

Yaşanan bu gelişmeler, sadece bireysel ülkelerin yargı adımlarıyla sınırlı kalmıyor. Fransa, davranış kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İsrailli bakanın ülkeye girişini halihazırda yasaklamış durumda.

Öte yandan Avrupa Birliği de hem aktivistlere yönelik bu muamele hem de Ben-Gvir'in Batı Şeria'daki şiddet olaylarını açıkça teşvik etmesi nedeniyle bakana yönelik geniş kapsamlı yaptırımlar uygulamayı tartışıyor.

Birliğin, önümüzdeki pazartesi günü gerçekleştireceği toplantıda Ben-Gvir'e yönelik resmi yaptırım kararını masaya yatırması bekleniyor.