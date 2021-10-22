İtalya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Di Maio'nun Libya'nın başkenti Trablus’taki temaslarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Di Maio'nun uluslararası katılımla düzenlenen ve ülkedeki siyasi süreç ile barışın tesisi bağlamındaki gelişmelerin ele alındığı "Libya'da İstikrarı Destekleme Konferansı"na katıldığı ve konferans çerçevesinde Başbakan Dibeybe ve Libyalı mevkidaşı el-Menguş ile ayrı ayrı görüştüğü belirtildi.

İkili ilişkiler ve düzensiz göç konuları ele alındı

Bakan Di Maio'nun temaslarında, ülkedeki siyasi sürece dair öncelikli iki aşama olarak tanımladığı; Libya'da kalıcı bir istikrar ve kalkınmanın sağlanması için 24 Aralık’ta seçimlerin yapılması, ayrıca tüm paralı ve yabancı savaşçıların ülkeden ayrılması konularında İtalya'nın Libya makamlarıyla iş birliği yapma kararlılığını yeniden teyit ettiği kaydedildi.

İtalya Dışişleri Bakanı'nın temaslarında ayrıca İtalya-Libya ilişkileri, ticari iş birliği, altyapı ve düzensiz göç konularının ele alındığı duyuruldu.