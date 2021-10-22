Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth'in ön araştırmalar için bir gece hastanede kaldığını açıkladı.

Kraliçe'nin, Perşembe günü Windsor Kalesi'ne geri döndüğü ve moralinin iyi olduğu belirtildi.

Saray, "Birkaç gün dinlenmek ve tıbbi tavsiyeler için, Kraliçe Çarşamba öğleden sonra bazı ön araştırmalar için hastaneye gitti. Perşembe öğle yemeği saatinde Windsor Kalesi'ne döndü ve morali yerinde." şeklinde açıklama yaptı.

Uzmanlar, Kraliçe'nin koronavirüs ile ilgili bir durumunun olmadığını belitti.