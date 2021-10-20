İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, insanın hissettiği yaşta olduğuna inandığını belirterek ilgili kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle bir dergi tarafından verilen 'yılın yaşlısı' ödülünü geri çevirdi.

İngiltere'de `The Oldie` dergisi tarafından her yıl önemli yaşlı insanların başarılarını kutlamak için verilen `yılın yaşlısı` ödülüne bu yıl Kraliçe 2'nci Elizabeth layık görüldü. Ancak 95 yaşındaki Kraliçe, ödülü reddetti.

Kraliçenin Özel Sekreter Yardımcısı Tom Laing-Baker tarafından dergiye gönderilen mektupta, `Majesteleri insanın hissettiği yaşta olduğuna inanıyor. Bu nedenle ödülü kabul edebilmek için ilgili kriterleri karşıladığını düşünmüyor ve daha değerli bir alıcı bulacağınızı umuyor` ifadeleri kullanıldı.

Kraliçenin Nisan ayında hayatını kaybeden eşi Prens Philip, söz konusu ödülü 2011 yılında 90 yaşındayken almıştı.

Kuzey İrlanda ziyareti iptal edildi

Ingiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, doktorların önümüzdeki birkaç gün dinlenmesi tavsiye etmesi üzerine Kuzey İrlanda gezisini iptal etti.

Ingiliz medyasina gore kararının koronavirüs ile ilgili olmadığı belirtiliyor.

Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin "önümüzdeki birkaç gün dinlenmek için tıbbi tavsiyeyi kabul ettiğini" ve bugün Kuzey İrlanda'ya seyahat etmeyeceğini acikladi.

Saray açıklamasında, "Majestelerinin morali yerinde ve bugün ve yarın bir dizi görev üstleneceği Kuzey İrlanda'yı ziyaret edemeyeceği için uzgun” oldugun kaydetti.

95 yaşındaki hükümdarın bugünden itibaren iki günlük bir Kuzey İrlanda ziyareti gerçekleştirmesi gerekiyordu.