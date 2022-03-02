Draghi, parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanadı Temsilciler Meclisi'ne Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin son gelişmeler hakkında ayrı ayrı hitap etti ve parlamenterlerden hükümetin bu krize yönelik aldığı kararlara destek istedi.

Son yıllarda pek çok kişinin, savaşın artık Avrupa’da yer bulamayacağı konusunda illüzyona kapıldığını dile getiren Draghi, "Rusya’nın Ukrayna'yı işgali Avrupa tarihinde belirleyici bir dönüm noktasına işaret ediyor. Avrupa'nın özgürlüğü için mücadele eden Ukrayna’nın Kiev, Harkiv, Mariupol ve diğer şehirlerden gelen görüntüler bu illüzyonun sonunu gösteriyor" dedi.

"Zelenskiy'nin kahramanca bir direniş gösterdi"

Ukrayna halkının ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin "kahramanca" bir direniş gösterdiğini ifade eden Draghi, hükümetinin ve İtalyanların, Başkan Zelenskiy ve İtalya'da yaşayan 236 bin Ukrayna vatandaşı da olmak üzere tüm Ukraynalılarla dayanışma içinde olduğunu söyledi.

"Rusya'nın komşu bir ülkeye yönelik kasıtlı saldırısı bizi 80 yıl öncesine götürüyor"

İtalya'nın, Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardımcı olma konusunda yanında olduğunu aktaran Başbakan Draghi, "Rusya'nın komşu bir ülkeye yönelik kasıtlı ve haksız saldırganlığı bizi 80 yıl öncesine götürüyor. Bu sadece özgür ve egemen bir ülkeye değil, özgürlük ve demokrasi gibi değerlerimize ve birlikte kurduğumuz uluslararası düzene yönelik bir saldırıdır" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in plan ve eylemlerinin bugün net ve ana hatlarıyla ortaya çıktığını dile getiren Draghi, şunları kaydetti:

"2014'te yasa dışı bir referandumla Kırım'ı ilhak etti, Donbas'taki ayrılıkçı güçlere mali ve askeri destek vermeye başladı ve son olarak geçen hafta iki sözde cumhuriyet olarak Donetsk ve Luhansk’ı tanıdı. Bundan hemen sonra haftalarca süren dezenformasyonun ardından 'özel bir askeri operasyon' bahanesiyle Ukrayna'yı işgal etti. İşgale karşı çıkanlara tarihte daha önce görülmemiş şekilde bunu ödeteceği tehditlerine, nükleer silah kullanabileceği şantajına; hızlı, kararlı ve her şeyden önemlisi birlik halinde tepki vermek gerekiyor. Avrupa'nın egemen bir devletine karşı bir saldırıyı tolere etmek, Avrupa’da barış ve güvenliği geri dönülemez şekilde riske atmak anlamına gelir. Bunun olmasına izin veremeyiz."

Draghi'den savaş karşıtı Rus vatandaşlarına takdir

Draghi, çok sayıda Rus vatandaşının, kendi hükümetlerinin davranışını onaylamadığına dikkati çekerek, "İşgal başladığından beri buna karşı çıkan kişiler tutuklandı. Buna katılanların cesaretine hayranım" dedi.

Kremlin'i savaş planlarından vazgeçmeye çağıran Draghi, "Moskova'nın, Ukrayna topraklarının büyük bölümünü hızlı işgal etme planları, Ukrayna ordusu ve halkının cesaretle karşı duruşu, AB ve müttefiklerin gösterdiği birlik sayesinde başarısız görünüyor" yorumunu yaptı.

"Demokratik olarak seçilmiş hükümet bağımsızlığını koruyabilmeli"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'nın saldırganlığından korunmak için askeri teçhizat, silah ve araç desteğine İtalya’nın yanıt verdiğini aktaran Draghi, "Demokratik olarak seçilmiş hükümet, işgale direnebilmeli ve bağımsızlığını koruyabilmelidir. Kendini savunan ve demokrasilerimizden yardım isteyen bir halkı sadece cesaretlendirmek olmaz. Bu, İtalya'nın, AB'nin ve tüm müttefiklerimizin pozisyonudur" değerlendirmesinde bulundu.

"Hükümet enerji arzıyla ilgili olası bir sorunun etkisini azaltmak için çalışıyor"

İtalya’nın tükettiği gazın yüzde 95'ini ithal ettiğini ve bunun yüzde 40’tan fazlasının Rusya’dan geldiği bilgisini veren Draghi, "Hükümet enerji arzıyla ilgili olası bir sorunun etkisini azaltmak için çalışıyor. Şu anda gaz tedarikinde herhangi bir kesinti belirtisi yok. Bunun yanında misilleme riski ve yaptırımların daha da sıkılaştırılma olasılığı göz önüne alındığında her ihtimalin değerlendirilmesi önemlidir. Kısa vadede Rusya'dan gaz akışının tamamen kesilmesi ciddi sorunlara yol açmamalı. İtalya'nın depoda halen 2,5 milyar metreküp doğalgazı var" ifadelerini kullandı.

"Saldırının enerji fiyatları üzerinde etkisi olacak"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının enerji fiyatlarındaki etkisine de değinen Draghi, "Savaşın, enerji fiyatları üzerinde etkisi olacaktır. Bunu haneleri ve girişimleri destekleyecek şekilde ele almalıyız. Bunun, toparlanma üzerindeki aşırı etkilerini önlemek için AB’nin yardımcı olması uygun olacaktır. Bu kriz uzun vadede bize, Avrupa'da yeni mali bütçe kurallarına yönelik tartışmada gerçekten stratejik ve uzun vadeli bir vizyona sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Draghi, bu krizin, ekolojik geçiş ve salgının ardından yüzleştikleri diğer yükümlülükler gibi Avrupa'ya yönelik hedefleriyle uyumlu kurallar yazmayı gerekli kıldığını belirtti.

Bu arada, Avrupa basınında çıkan haberlerde, İtalya'nın Ukrayna saldırısı nedeniyle AB borç limitlerini daha uzun süre askıya almak istediği yorumları yapıldı.