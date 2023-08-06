Açık 36.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.08.2023 12:28

İtalya açıklarında göçmenleri taşıyan 2 bot battı

Orta Akdeniz'de göçmen trafiğinin yoğun olduğu İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında iki göçmen botunun batması sonucu biri kadın, biri çocuk iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 30'dan fazla kişinin kayıp olduğu duyuruldu.

İtalya açıklarında göçmenleri taşıyan 2 bot battı
[Temsili fotoğraf: Reuters]

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, gece saatlerinde Lampedusa açıklarında iki göçmen botu battı.

Botlarda bulunan Fildişi Sahili'nden bir kadın ve bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı, 57 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kaybolan 30'dan fazla kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) ulaştığı kurtarılan kişilerin ifadelerine göre Sahra Altı Afrika'dan göçmenleri taşıyan botlardan birinde 42, diğerinde 48 kişi bulunuyordu.

IOM verilerine göre, 2014'ten bu yana Libya ve Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın kişi öldü ya da denizde kayboldu.

ETİKETLER
İtalya
Sıradaki Haber
Bahreyn vatandaşlarından Lübnan'ı terk etmelerini istedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:57
Hedef Hatay'ın yeniden inşası: Depremin ardından 4 milyar liralık yatırım yapıldı
12:45
Balıkesir'de ormanlık alanda yangın
12:47
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi
12:26
Hatay'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı
12:20
Öğrenciler şehitlik ziyareti sonrası yedikleri yemekten zehirlendi
11:53
Bahreyn vatandaşlarından Lübnan'ı terk etmelerini istedi
New York'ta sosyal medya fenomeninin hediye dağıtımında arbede
New York'ta sosyal medya fenomeninin hediye dağıtımında arbede
FOTO FOKUS
Hedef Hatay'ın yeniden inşası: Depremin ardından 4 milyar liralık yatırım yapıldı
Hedef Hatay'ın yeniden inşası: Depremin ardından 4 milyar liralık yatırım yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ