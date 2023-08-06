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Dünya
TRT Haber 06.08.2023 10:01

Dünyada yakın tarihin büyük depremleri

Dünya yakın tarihte çok sayıda yıkıcı depremle sarsıldı. 2004'te Endonezya'da, 230 bin kişi hayatını kaybetti. Haiti'de, 2010'da meydana gelen depremde 316 bin kişi öldü. 2011'de Japonya'da deprem ve tsunami, 19 bin kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Dünyada yakın tarihin büyük depremleri
[Haiti (2010) | Fotoğraf: Reuters]

21'nci yüzyıldaki en şiddetli depremlerden biri 26 Aralık 2004'te Endonezya'da meydana geldi.

Bugüne kadar kaydedilen en uzun süreli depremin merkez üssü Sumatra, büyüklüğü 9,1'di. Yaklaşık 10 dakika süren depremde, 230 bin kişi hayatını kaybetti.

Deprem sonucu oluşan metrelerce yükseklikteki dev dalgalar, Endonezya'nın yanı sıra Asya'nın kuzeyi ve Afrika'nın doğusunda 14 ülkeyi etkiledi.

Deprem ve tsunami nedeniyle 1 milyon 700 bin kişi evsiz kaldı.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

2010'daki Haiti depremi

Takvimler 12 Ocak 2010'u gösterdiğinde Haiti 7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Başkent Port-au-Prince'te meydana gelen depremde 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı.

Şili'de de 27 Şubat 2010'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremde 500'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Japonya'da 9'luk deprem, nükleer sızıntıya yol açtı

Japonya'nın Tohoku bölgesinde 11 Mart 2011'de 9 büyüklüğünde deprem oldu.

Okyanus tabanında 1 kilometrelik kırık oluşturan depremin ardından ülkenin kuzeydoğu kıyılarını tsunami vurdu.

Deprem ve tsunami nedeniyle 19 bin kişi hayatını kaybetti, Fukuşima Nükleer Santrali'nde sızıntı oluştu.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Şili'deki 9,5'lik deprem

Şili'de 1960 yılında gerçekleşen 9,5 büyüklüğündeki deprem tüm zamanların en büyük depremi olarak kayıtlara geçti.

Deprem sonrası oluşan ve yüksekliği 10 metreyi bulan tsunami 10 bin kilometrelik alana yayıldı.

Depremde bin 655 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.

Alaska 9,2 ile sallanmıştı

Dünya tarihinin ölçülebilen ikinci büyük depremi Alaska'da 1964'te kaydedildi.

9,2 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 3 dakika sürdü. 

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