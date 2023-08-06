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Dünya
AA 06.08.2023 11:23

Çin'in Şandong eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem

Çin'in kuzeyindeki Şandong eyaletinde sabah saatlerinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'in Şandong eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem
[Fotograf: Reuters]

Ulusal basındaki haberlere göre, merkez üssü eyaletin doğusundaki Dıcou şehrinin Pingyüen ilçesi olan depremde 21 kişi yaralanırken 126 bina çöktü.

Devlet Konseyi ve Acil Durum Yönetim Bakanlığı, depremin ardından 4. seviye alarm durumu ilan ederken arama kurtarma ve yardım çalışmaları için bölgeye ekipler sevk edildi.

Deprem nedeniyle Pekin ve Tiencin şehirleri ile komşu Hıbey eyaletinden tren seferleri iptal edildi.

Yetkililer, depremde ulaştırma, iletişim ve elektrik altyapısında hasar meydana gelmediğini, petrol ve doğal gaz boru hatlarında sızıntıya rastlanmadığını bildirdi.

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