ABD Adalet Bakanlığının 20 Aralık'ta, "ABD bilgisayar ağlarından çalınan ve şirketlerin halka açık olmayan finansal bilgilerin ticaretine yönelik küresel bir siber komploya dahil olduğu" iddiasıyla yargılanmak üzere İsviçre'den iade aldığı Rusya vatandaşı Vladislav Klyuşin hakkında dikkat çekici bilgiler ortaya çıktı.

Bloomberg haber kanalının 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Klyuşin'in, Kremlin için çalışan ve Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahale girişimi dahil Kremlin'e ilişkin gizli belgeleri de elinde bulundurduğu ileri sürüldü.

Putin'den Yüksek Onur Madalyası almış

Kluyşin'in Rus Savunma Bakanlığına giriş kartının olduğu ortaya çıktı.

Kluyşin'in bir süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den "Yüksek Onur Madalyası" aldığı ve o madalyanın Kluyşin'in kefalet başvurusunda ABD'nin Boston merkezli federal mahkemesine sunulduğu da ortaya çıkan detaylar arasında yer aldı.

ABD'li yetkililerin henüz itirafçı olacağı kesinleşmemiş olan Kluyşin'in, 2016 ABD seçimleri sırasında Demokrat Parti sunucularına siber saldırı düzenlenmesine yönelik bir Rus operasyonuna ilişkin belgelere erişimi olduğu sonucuna vardığı kaydedildi.

ABD’ye iadesini istemiş

Bloomberg'e konuşan Kluyşin'in avukatı Oliver Ciric, Amerikan istihbaratının 2019'un yaz aylarında Fransa'nın güneyinde bir kentte, İngiliz istihbaratının ise Mart 2020'de Almanya'nın Edingburgh kentinde Kluyşin ile çalışmak üzere görüştüğünü söylediğine dikkat çekildi.

Rusya'nın 7 Nisan’da Kluyşin'i dolandırıcılıkla suçlayan ve Rusya'da yargılanması gerektiğine ilişkin iade talebi sunduğu, ABD'nin ise Kluyşin'i 19 Nisan 2021'de menkul kıymetler dolandırıcılığıyla suçlayan iade talebinde bulunduğu kaydedildi.

Kluyşin'in avukatı aracılığıyla ABD'ye iade edilmek üzere İsviçre mahkemesinden talepte bulunduğu, mahkemenin de Ağustos 2021'de Rusya’nın iade talebini reddettiği iddia edildi.

Karşılıklı takas iddiası

Moskova'nın Rusya'da tutuklu 3 Amerikan askerine karşılık ABD’nin elindeki Kluyşn dahil 3 Rus ile takas etmek istediği de yetkililerce ortaya atılan iddialar arasında.

Vladislav Klyushin, 3 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.

Seçimlere müdahale soruşturması

Kluyşin'in yargılandığı davada, adı Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesine ilişkin soruşturmada da yer alan ve yine ticari suçlar nedeniyle yargılanan Ivan Yermakov adlı eski bir askeri istihbarat yetkilisinin de dahil olduğu 4 Rus vatandaşı da yargılanıyor.