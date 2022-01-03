Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fetih Hareketi Devrim Konseyi 9. Dönem Çalışma Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Abbas, Filistin halkı olarak yok sayılamayacaklarını vurgulayarak, "İsrail işgalini sonlandırmak için yürütülecek gerçek bir siyasi sürecin gerekliliğini tüm dünyaya duyurduk" sözlerini kullandı.

Filistin Kurtuluş Örgütü Merkez Konseyinin bir toplantı gerçekleştireceği bilgisini paylaşan Abbas, ulusal davaları ve değişmez değerlerini korumak amacıyla kritik ve gerekli birtakım kararların alınacağı söz konusu toplantının çok önemli olduğunu anlattı.

Abbas, Merkez Konseyinin Filistin halkı ve adil davasının çıkarları doğrultusunda "kader belirleyici" kararları alma yetkisine sahip olduğunu söyledi.