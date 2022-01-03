ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) yapılan açıklamada, hatırlatma aşısı için istenen, ilk iki doz aşıdan sonra geçmesi gereken en az 6 aylık sürenin 12 yaş ve üzeri için 5 aya indirildiği bilgisi verildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, ülkede bulunan yaklaşık 8,7 milyon 12-15 yaş grubundan 5 milyona yakınına iki doz aşılama yapıldı.

Söz konusu grubun 5 aydan fazla bir süredir tam olarak aşılandığı ve şimdi bir destek aşısı almaya hak kazandığı açıklandı.

ABD'de destek aşısı yaptıranlar 68 milyon

CDC, ekim ayında yaptığı açıklamada, ilk doz COVID-19 aşılarını tamamlamış 16-17 yaş grubunun 6 ay sonra Pfizer/BionTech veya Moderna hatırlatma dozunu yaptırabileceği tavsiyesinde bulunmuştu.

CDC tarafından derlenen son verilere göre, ABD'de destek aşısı yaptıranların sayısı 68 milyon 810 bin 709.