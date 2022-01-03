Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da bulunan parlamento binasında dün kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis’e ev sahipliği yapan binanın çatısında yeniden yangın çıktı.

Cape Town'daki Güney Afrika Parlamentosu'nda dün çıkan yangının ardından tekrar yangın çıktı. 24 saat sonra ikinci kez alevlerin yükseldiği tarihi binayı söndürme çalışmaları devam ediyor.https://t.co/1wXypWzjRy pic.twitter.com/70ApKBElFf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 3, 2022

İtfaiye Sözcüsü Jermaine Carelse basına verdiği demeçte, "Ulusal Meclis’in bulunduğu binanın çatısında yangın yeniden başladi" dedi.

Bir yıl içinde üçüncü yangın dünkü yangının ardından devam eden soğutma çalışmaları sırasında başlayan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Cape Town yer alan parlamento binası, en eskisi 1884'e yapılan üç bölümden oluşuyor. 1920'lerde ve 1980'lerde inşa edilen yeni bölümler Ulusal Meclis'e ev sahipliği yapıyor.