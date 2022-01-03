Amerika Birleşik Devletleri'nde, tüketici fiyat endeksi aralık ayında yüzde 0,8 artışla beklentilerin üzerine çıktı. Yıllık enflasyon da yüzde 6,8'e ulaşarak 39 yılın rekorunu kırdı.

En yüksek artış enerji fiyatlarında görüldü. Ülkede akaryakıt fiyatlarındaki artış yüzde 50'yi geçerken, ikinci el otomobil piyasasında da yüzde 30'un üzerinde artış kaydedildi.

Yükseliş sürecek

Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, yükselişin süreceğine işaret etti. Varlık alımlarının azaltılması gerektiğine dikkat çeken Powell, enflasyonun 2022'de de beklentilerin aksine düşmeyeceği yorumunu yaptı.

Avrupa da aynı durumda

Avrupa’da enerji ve gıda ürünleri başta olmak üzere yaşanan fiyat artışları, endişeyi beraberinde getiriyor. Euro Bölgesi'nde Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 4,9 ile 1997'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 5,2, İspanya'da ise yüzde 5,6 oldu.

Her iki ülkede de enflasyon, 1992 yılından bu yana en yüksek seviyede.

Bir diğer Avrupa ülkesi Hollanda da enflasyon yüzde 5,2 ile 1982 eylül ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.