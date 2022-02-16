İsviçre'de bakanlar kurulu toplantısının ardından hükümetten yapılan açıklamada, bu kararın parlamento, kanton yönetimleri ve sağlık kuruluşlarına danışılıp alındığı belirtilerek ülkede salgın durumunun iyiye gidiş emareleri gösterdiği bilgisi paylaşıldı.

Bu kapsamda yarından itibaren ülke genelinde bar, restoran, kafe ve diğer kapalı mekanlara girişlerde COVID-19 aşı sertifikası istenmeyeceği açıklandı.

Tiyatro, konser ve spor salonlarında da aşı sertifikası sorulmayacağı bilgisi verildi.

Maske takma zorunluluğunda da hafiflemeye gidildiği, iş yerleri başta olmak üzere konser alanı, alışveriş merkezi ve okullarda maske takmanın artık gerekmeyeceği ifade edildi.

COVID-19 testi pozitif çıkanlar için ise karantina süresi 5 gün olarak belirlendi.

Toplu taşımalarda maske zorunluluğuna devam

İsviçre'de birçok COVID-19 yasağı kaldırılırken toplu taşıma araçlarında maske takma ve COVID-19 hastalarıyla temaslılar için karantina zorunluluğu ile ülkeye girişlerden 72 saat öncesine kadar pozitif COVID-19 testi yaptırma gibi uygulamalar bir süre daha devam edecek.

Bu uygulamaların da ülkedeki aşılama oranları artıp vaka sayıları azalma eğilimine girermesi halinde kaldırılması bekleniyor.

8,6 milyon nüfuslu İsviçre'deki günlük COVID-19 vakalarında 1 Şubat'tan bu yana düşüş gözlemlenirken ülke nüfusunun yüzde 68,8'i aşısını tamamlamış durumda.