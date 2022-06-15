Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AP, BBC
İsviçre'de "ateş yürüyüşü" yapan 25 kişi yaralandı
[Temsili fotoğraf: Reuters]
İsviçre'nin kuzeyinde, yanan kömür üzerinde yürüyen 25 kişi, yanıkları nedeniyle tedavi altına alındı.
Au Yarımadası'ndan alınan acil durum ihbarının ardından ekipler, 10 ambulansla olay yerine gitti. Yaralananlardan 13'ü hastaneye kaldırıldı.
Olaya ilişkin delil toplanarak soruşturma açıldı.
Etkinliğe katılanların neden sıcak kömürün üzerinde yürüdüğüne dair açıklama yapılmadı.
Etiketler: İsviçre
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