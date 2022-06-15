Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen A.K. ve A.G. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların yapılan incelenmesinde FETÖ şüphelileri oldukları tespit edildi.
Etiketler: Sınır Güvenliği FETÖ
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