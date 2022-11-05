İsviçre'de Zürih’e bağlı Wadenswil bölgesindeki Türk İslam Birliği Cami Derneğinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) katkısıyla kurulan “Anadolu Okuma Evi” kütüphanesi, YTB Başkanı Abdullah Eren’in katılımıyla açıldı.

Eren, açılışta yaptığı konuşmada, Wadenswil’deki Türk topluluğunun 1976’dan bu yana buradaki cami derneğini yaşatmak ve geliştirmek için çaba sarf ettiğine değinerek, “İsviçre’de 140 bine yakın insanımız ve vatandaşımız yaşamakta. Bu dernek de cefakarlıkları ve iyi ahlaklarıyla bu ülkelere katkı sağlamış insanımızın emeğidir.” dedi.

[Fotoğraf: AA]

Eren, Türklerin 2 bin yıldır doğudan batıya göçen bir millet olduğunu hatırlatarak, “Sizler Avrupa’da kalıcı bir Müslüman Türk varlığının oluşmasında öncü oldunuz. Bugün Avrupa’nın tamamında 5 milyon Türk’ün olduğunu görüyoruz. Bunun, Türkiye açısından kazanımlarını önümüzdeki yıllarda çok daha iyi göreceğiz.” değerlendirmesini yaptı.

Açılışın ardından Eren, Wadenswil Türk İslam Birliği Cami Derneği yöneticilerine hediye takdiminde bulundu.

Schaffhausen’deki cami açılışına yoğun ilgi

Daha sonra Schaffhausen’de inşaatı 2019’da başlanan ve bu yıl biten Yeni Aksa Camisi’nin açılış etkinliği düzenlendi.

Türkiye’nin Bern Büyükelçisi Emine Ece Özbay Acarsoy, Türkiye’nin Zürih Başkonsolosu Hasan Emre Uygun, YTB Başkanı Abdullah Eren, Schaffhausen Meclis Üyesi İbrahim Taş, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, Schaffhausen Belediye Başkanı Peter Naukomm ve İsviçre Türk Topluluğu Başkanı Suat Şahin’in konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe Türk topluluğu ve farklı dini gruplardan temsilciler de yoğun ilgi gösterdi.

[Fotoğraf: AA]

Açılışta konuşan Büyükelçi Acarsoy, Yeni Aksa Camisi'nin Schaffhausen için büyük bir zenginlik olacağını belirterek, Avrupa’daki camilerin, buralarda yaşayan Türk topluluğunun milli ve manevi kimliğini koruması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Acarsoy, camilerin ibadet dışında her türlü sosyal etkinliklerin yapıldığı yerler olduğuna dikkati çekerek, şehirde yaşayan diğer din mensupları için de Yeni Aksa Camisi’nin kapısının daima açık olduğunu kaydetti.

Farklı din mensuplarından camiye 20 bin frank destek

Etkinlik kapsamında Schaffhausen Dinler Arası Diyalog Derneği, camiye katkı sağlamak için 20 bin İsviçre Frangı (372 bin 518 TL) bağışta bulundu.

YTB Başkanı Eren, "Buradaki Türk topluluğunun yerel makamlarla yakın işbirliği sonucunda 3 yıl gibi kısa bir zamanda caminin inşası gerçekleşti. İsviçre’de böyle bir caminin var olması hem İsviçre hem de Avrupa’daki Türk topluluğu için büyük bir başarıdır." dedi.

Eren, İsviçre’de Türk topluluğunun 53 yıldır varlık gösterdiğini anımsatarak, "Avrupa’da kalıcı olan Müslüman Türk varlığının, bu camilerle daha kalıcı hale gelmesi çok önemlidir." diye konuştu.