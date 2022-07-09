Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 21:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları muhtıraya tepki gösterdi
[Fotograf: TRT Haber]
Terör örgütü PKK/YPG yandaşları İsveç’in başkenti Stokholm’de yine gösteri yaptı. Terör örgütü yandaşları NATO müzakerelerinde İsveç'in Türkiye'ye tavizler verdiğini iddia ederek geri adım atılmasını istedi.
İsveç, NATO üyeliği yolunda terör örgütlerine taviz vermeyeceğine ilişkin metne imza attı.
Ülkedeki terör yandaşları paniğe kapıldı, başkent Stokholm'de gösteriler yapıldı.
Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü.
Terör örgütü PKK/YPG'yı simgeleyen paçavraları açan örgüt yandaşları, İsveç'in NATO'ya girmemesini istedi.
Terör örgütü elebaşının fotoğrafını da taşıyan göstericiler İsveç'ten Türkiye'ye verdiği tavizleri geri çekmesini talep etti.
Terör örgütüne destek sloganları atan göstericiler İsveç Başbakanı ve Dışişleri Bakanına da tepki gösterdi.
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