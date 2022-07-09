İsveç, NATO üyeliği yolunda terör örgütlerine taviz vermeyeceğine ilişkin metne imza attı.



Ülkedeki terör yandaşları paniğe kapıldı, başkent Stokholm'de gösteriler yapıldı.



Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü.



Terör örgütü PKK/YPG'yı simgeleyen paçavraları açan örgüt yandaşları, İsveç'in NATO'ya girmemesini istedi.



Terör örgütü elebaşının fotoğrafını da taşıyan göstericiler İsveç'ten Türkiye'ye verdiği tavizleri geri çekmesini talep etti.



Terör örgütüne destek sloganları atan göstericiler İsveç Başbakanı ve Dışişleri Bakanına da tepki gösterdi.