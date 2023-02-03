Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 22:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan kişi tutuklandı
[Fotograf: Reuters]
İsveç radyosu SR'nin haberine göre, 40 yaşlarında bir kişi, teröre finansman sağlamak, gasp teşebbüsü ve silahlı saldırı suçları işlediği şüphesiyle gözaltına alındı.
Stockholm Bölge Mahkemesi, şüpheliyi, terör örgütü PKK/YPG için para topladığı ve silahlı tehdit suçlarından tutukladı.
Savcı Hans Ihrman, şüphelinin, terör örgütü PKK/YPG'ye para toplamak için şantaj girişiminde bulunmanın yanı sıra teröre finansman sağlamasının söz konusu olduğunu söyledi.
Son Haberler
- 00:10
- 00:02
- 23:29
- 23:35
- 23:23
Sıradaki Haber
Kosova Başbakanı: Türkiye'ye her zaman müteşekkir olacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz