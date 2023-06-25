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Dünya
İHA 25.06.2023 18:20

İsveç’te lunaparkta hız treni raydan çıktı: 1 ölü

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir lunaparkta raydan çıkan hız treni, 1 kişinin ölümüne neden oldu.

İsveç’te lunaparkta hız treni raydan çıktı: 1 ölü

İsveç'te lunaparkta bir hız treninin raydan çıktı.

Yetkililer, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, yaralıların da olduğu belirtildi.

Olayın ardından parkta bulunanlar tahliye edilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Görgü tanığı Jenny Lagerstedt, kaza anında metalik bir ses duyduğunu ve ray yapısının sallandığını fark ettiğini belirterek, "Eşim, içinde insanlarla birlikte trenin yere düştüğünü gördü" ifadelerini kullandı.

Lunaparktan yapılan açıklamada, 140 yıllık parkın bir sonraki duyuruya kadar kapatıldığı aktarıldı.

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