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Dünya
TRT Haber 25.06.2023 14:21

Putin: Önceliğimiz Ukrayna'daki harekat

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Wagner gerilimi öncesinde devlet televizyonuna verdiği röportajın bir kısmı yayımlandı. Putin, ülkenin Savunma Bakanlığı'yla sürekli temas halinde olduğunu belirterek, "Önceliğimiz Ukrayna'daki harekat" dedi.

Putin: Önceliğimiz Ukrayna'daki harekat

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Wagner gerilimi öncesinde devlet televizyonuna verdiği röportajın bir kısmı yayımlandı.  

Rus lider, odak noktalarının Ukrayna'daki harekat olduğunu ve ülkesinin Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" ile ilgili planlarını gerçekleştirme konusunda kendinden emin olduğunu belirtti. Harekatın kendisi için önemini "Güne bununla başlıyorum, bununla bitiriyorum" sözleriyle açıkladı.

Rusya Devlet Televizyonu, Putin'in gelecek hafta Rusya Güvenlik Konseyi Toplantısı'na katılacağını duyurdu.

Kanal, röportajın tamamının gün içinde yayımlanacağını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna güçlerinin Donetsk'te saldırı girişimlerini sürdürdüğünü, Bahmut'ta 10 saldırının püskürtüldüğünü duyurdu.

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Rusya'da Wagner krizinin tırmanışı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Wagner savaşçılarının Rostov'un ardından Voronej'de de görüldüğüne dair haberler yapılmıştı.

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