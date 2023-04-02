Sifo araştırma şirketinin gerçekleştirdiği ankette Kur'an-ı Kerim ve kutsal kitapların yakılmasının yasaklanmasını isteyen İsveçlilerin oranı yüzde 51’e yükseldi.

İfade özgürlüğü çerçevesinde kutsal kitapların yakılabilmesinden yana olanların oranı yüzde 34 çıktı, diğerleri ise görüş bildirmedi.

Sifo'dan yapılan açıklamaya göre, anket, 14-16 Mart'ta rastgele seçilen bin 370 kişiyle yapıldı.

Irkçı Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu 88 milyon krona mal oldu

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın, İsveç genelinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarının devlete 88 milyon krona (162,2 milyon lira) mal olduğu duyuruldu.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberinde, Paludan'ın son bir yıldaki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları nedeniyle İsveç hazinesinden ekstra 88 milyon kron çıktığı bilgisi verildi.

Paskalya olayları

Rasmus Paludan, 2022 yılında Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping şehirleriyle başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler, yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılarak tahrip edilmişti.