Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar 16:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Rusya, Ukrayna'nın Kostiantynivka şehrini vurdu: 6 ölü
[Fotograf: İHA]
Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Kostiantynivka şehrini hedef aldığı saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil de yaralandı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Kostiantynivka şehrini vurduğunu açıkladı.
Saldırıda 16 apartman, 8 ev, bir anaokulu ve çok sayıda yapının zarar gördüğünü belirten Yermak, "Ruslar, Kostiantynivka'yı yoğun bir şekilde bombalıyor." ifadelerini kullandı.
Saldırıda 6 sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı.
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