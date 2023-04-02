Gazetenin haberine göre, Ulusal Güvenlik Birimine çağrılan 2 Fransız gazeteciye oradaki sorumlu albay, "Akreditasyonunuz ve basın kartınız iptal edildi. Burkina Faso'dan ayrılmak için 24 saatiniz var.” dedi.

Haklarında verilen "sınır dışı" kararı üzerine dün ülkeden ayrılan Faivre ve Douce, Fransa'nın başkenti Paris'e döndü.

Gazetecilerin sınır dışı edilme nedenlerine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Fransız kamu yayın kuruluşu France 24'ün yayını askıya alınmıştı

Burkina Faso, terör örgütü El Kaide'ye bağlı bir grubun lideriyle röportaj yaptığı gerekçesiyle 27 Mart'ta Fransız kamu televizyonu France 24'ün yayınını askıya almıştı.

Hükümet, France 24'ün terörist bir grubun elebaşıyla röportaj yaparak onların sözcülüğüne soyunduğunu ve terörü meşrulaştırdığını açıklamıştı.

France 24, mart başında Mağrip El-Kaidesi'nin (AQIM) elebaşı olduğu iddia edilen Ebu Ubeyde Yusuf el-Anabi ismiyle de bilinen Yezid Mebarek ile yaptığı röportajı ekranlarına taşımıştı.

El-Anabi, 2020'de Fransız hava saldırısında öldürülen terörüst grubun elebaşı Abdülmalik Droukdel'in yerine geçmişti.