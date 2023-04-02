Haftalardır başkent Nairobi'de toplanan Azimio koalisyonun lideri Odinga, hükümetin protestoların sürmesi halinde gerekli adımları atacağı uyarısına meydan okudu.

Odinga, yarın her zamankinden daha büyük bir gösteriye hazırlandıklarını dile getirdi.

Kenya Devlet Başkanı Yardımcısı Rigathi Gachagua, dün, muhaliflere ültimatom vererek, yarın yapılacak gösterilerin son olacağı uyarısında bulunmuştu.

Gösterilerde şiddet ve hırsızlığın arttığını, iş yerlerinin zarara uğradığını kaydeden Gachagua, buna daha fazla müsaade edilemeyeceğine vurgu yapmıştı.

Devlet Başkanı Yardımcısı Gachagua, "Hükümet, can ve mal güvenliğini sağlamak için otoritesini kullanacak." ifadesini kullanmıştı.

Odinga'nın başını çektiği muhalif Azimio koalisyonu, seçim sonuçlarına itirazlarını ve hayat pahalılığını gerekçe göstererek iki hafta önce sokağa çıkmıştı.

Muhalifler, gösterilere her pazartesi ve perşembe devam edeceklerini duyurmuştu.