Washington merkezli 38 North isimli kuruluş, 3-17 Mart tarihli uydu görüntülerine göre, Yongbyon tesisinde bir deneysel hafif su reaktörünün (ELWR) tamamlanmak üzere olduğunun gözlemlendiğini duyurdu.

İlgili raporda, yeni bir destek binasının inşasına başlandığı ve reaktörün soğutma sisteminden su deşarjlarının tespit edildiği, bunun da ELWR'nin "işletme durumuna geçişe yaklaştığını" gösterdiği bilgisi verildi.

Görüntüler ayrıca, Yongbyon'daki 5 megavatlık bir reaktörün çalışmaya devam ettiğini ve tesisin uranyum zenginleştirme tesisi çevresinde, muhtemelen kapasitelerini artıracak yeni inşaat çalışmalarının başladığını gösteriyor.

Kuruluşun raporunda, "Bu gelişmeler, Kim Jong-un'un nükleer silah cephaneliğini genişletmek için bölünebilir malzeme üretimini artırma yönündeki son direktifini yansıtıyor gibi görünüyor." denildi.