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İsveç ve Finlandiya NATO'nun kapısında: Neler yaşandı?

Moskova'ya karşı Soğuk Savaş'tan bu yana tarafsızlık politikası izleyen Finlandiya ve İsveç, NATO'nun kapısında. İki ülke, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası NATO üyeliğine başvurma kararı aldı.

İsveç hükümeti, NATO üyeliğine başvuru kararı aldıklarını duyurdu. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, bugün parlamentoda yapılan görüşmeler sonrasında İsveç hükümetinin NATO'ya başvuru yapma kararı aldığını açıkladı.

Parlamentoda geniş çoğunluğun NATO üyeliğini desteklediğini kaydeden Andersson, bunun, ülkenin güvenliğini ve çıkarlarını korumak için ana muhalefet partisiyle aldıkları ortak bir karar olduğunu söyledi.

Andersson, NATO üyelik başvurusunu Finlandiya ile yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, salı günü resmi bir ziyaret için İsveç'e gelecek. Finlandiya ve İsveç'in, salı ya da çarşamba günü NATO üyelik başvurusunu beraber yapması planlanıyor.

Üyelik için tüm ülkelerin onayı gerekiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başvurulara sıcak baktığını söylese de kararı ittifak üyeleri verecek. Yeni üyeliğin, NATO'ya dahil tüm ülkelerin kendi parlamentolarında oylanarak onaylaması gerekiyor.

ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa; İsveç ile Finlandiya'nın olası üyeliğine destek veriyor. Ancak uluslararası kamuoyunda Rusya'nın kışkırtıldığı, bu yüzden yeni saldırılar düzenleyebileceği yorumları yapılıyor.

Erdoğan: İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi

İttifakın güçlü ortaklarından Türkiye ise iki ülkenin terör örgütlerine verdikleri destek nedeniyle üyeliklerine karşı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Ve oraların hatta daha da ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil." açıklamasını yapmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "NATO'nun genişlemesine karşı değiliz ama teröre destek verilmesini kabul edemeyiz" ifadelerini kullanarak teröre destek veren ülkelerin NATO müttefiki olmaması gerekiğini söyledi.

Rusya tepkili: Sonuçları olur

Rusya, üyelik tartışmalarına tepki gösteriyor. Moskova, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının askeri sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Rusya ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği halinde Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad'da nükleer silah ve hipersonik füze konuşlandıracağını da duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de NATO’nun İsveç ve Finlandiya'ya genişlemesinde Rusya’ya doğrudan tehdit olmadığını ancak askeri altyapının bu bölgeye genişletilmesinin tepkilerini tetikleyeceğini söyledi.

Uzun süre NATO'ya uzak duran Finlandiya, bu ayın başında NATO tatbikatına ev sahipliği yaptı. Rusya karşılık olarak, Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad'da nükleer simülasyon ile bir savaş oyunu düzenledi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO şemsiyesine girmesinin, Ukrayna-Rusya savaşının yayılmasına yol açabileceğinden, hatta 3. Dünya Savaşı'na sebep olmasından endişe ediliyor.