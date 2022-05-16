Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 13:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin iade taleplerini hiç kabul etmedi
NATO üyesi olmak isteyen İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin iade talebinde bulunduğu FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristin hiçbirini iade etmedi.
NATO üyesi olmak isteyen İsveç ve Finlandiya, ülkelerinde barınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile PKK üyesi teröristleri Türkiye'ye iade etmiyor.
33 kişiden hiçbiri iade edilmedi
Türkiye, Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK olmak üzere terör örgütü bağlantılı toplam 12 kişiyi, İsveç'ten de 10'u FETÖ, 11'i PKK olmak üzere toplam 21 kişinin iadesiyle ilgili süreci başlattı.
Mahkeme kararları ve deliller doğrultusunda yapılan 33 iade talebinden hiçbirine olumlu yanıt vermedi.
İade taleplerinden 19'una ret cevabı verilirken 5'i de süreç içerisinde 2 ülke tarafından yanıtsız bırakıldı.
Halen Finlandiya ile 2, İsveç ile 7 olmak üzere 9 iade talebiyle ilgili süreç devam ediyor.
Etiketler: FETÖ Finlandiya İsveç NATO PKK/KCK Terör Örgütü
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