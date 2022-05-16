Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şentop, Azerbaycan'da yapılacak EİTPA 3. Genel Konferansı’na katılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamenter heyetiyle Azerbaycan'a gitti. Şentop ve beraberindeki heyet, Bakü'de düzenlenecek Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) 3. Genel Konferansı’na katılacak.
TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet Bakü'de 16-18 Mayıs'ta düzenlenecek Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) 3. Genel Konferansı’na katılmak üzere Esenboğa Havaalanı'ndan saat 12.10'da hareket etti.
AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ve CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da ziyareti sırasında Şentop'a eşlik edecek.
Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek, ardından EİTPA 3. Genel Konferansı’na katılan heyet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.
Etiketler: Azerbaycan TBMM
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