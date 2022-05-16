Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Putin: NATO’nun genişletilmesi tepkimizi tetikleyecek
[Fotoğraf: Reuters ]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun İsveç ve Finlandiya'ya genişlemesinde Rusya’ya doğrudan tehdit olmadığını ancak askeri altyapının bu bölgeye genişletilmesinin tepkilerini tetikleyeceğini söyledi.
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Etiketler: Finlandiya İsveç NATO Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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