İsveç seçimleri için Kulu'da oy kullanılıyor

İsveç, 9 Eylül'de yapılacak genel ve yerel seçimlerde katılımı artırmak için Kulu'da sandık kurdu. Sabahın erken saatlerinde İsveç Fahri Konsolosluğuna gelen Kulu'daki İsveç vatandaşları, uzun kuyruklar oluşturdu.

Oy kullanımı altı gün belirli saatlerde yapılacak.

İkinci kez milletvekili adayı olduğunu belirten Sultan Kayhan, İsveç’te yaptıkları gibi Kulu'da da kampanyalarını sürdürdüklerini belirterek, "İsveç vatandaşlarının oylarını kullanmalarını sağlamak için geldim. İnsanların demokratik haklarını kullanmaları güzel." dedi.

Milletvekili adayı Mikail Yüksel ise Kulu'da yaşayan İsveç vatandaşlarının oylarına talip olduğunu, oy kullanımı boyunca seçmeni doğru şekilde yönlendireceğini kaydetti.

İsveç Seçim Kurulunun açıklamasına göre, 16-19 ile 27-28 Ağustos'ta İsveç Kulu Fahri Konsolosluğu binasında altı gün sandık kurulacak. Bu tarihler arasında tatilini Kulu'da geçiren 10 binden fazla İsveç vatandaşının sandıklara gitmesi bekleniyor.

Kaynak: AA