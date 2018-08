ABD'li Senatör Graham, Washington Büyükelçisi Kılıç ile görüştü

ABD'de Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç bir araya gelerek, Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı papaz Andrew Brunson konusu da dahil ikili ilişkilerin değerlendirildiği görüşme yaptı.

Senatör Graham ile Büyükelçi Kılıç, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalar yaptı.

Graham paylaşımında, "Bugün Türkiye Büyükelçisi ile papaz Brunson ve diğer konular hakkında samimi ve verimli bir toplantı gerçekleştirdim." ifadesini kullandı.

Candid and productive meeting today with the Turkish Ambassador to the United States regarding #PastorAndrew Brunson and other issues. pic.twitter.com/2ZKTDk6Ft8

Graham'in sosyal medya paylaşımının hemen ardından Büyükelçi Kılıç da Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Diplomatik kanalların açık olmasına vurgu

Kılıç açıklamasında, "İkili ilişkiler üzerine Senatör Graham ile yapıcı ve samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Ortak ajandamız üzerine temel konularla ilgili görüşlerimizi paylaştık. Yapıcı bir diyalog için diplomatik kanalların açık olmasının önemi üzerinde mutabık kaldık." bilgisini aktardı.

We had a very sincere and productive meeting with Senator Graham on the present state of affairs. Exchanged views on key issues on our common agenda. Agreed that keeping the diplomatic channels open for a constructive dialogue is of utmost importance. pic.twitter.com/qsfofUG8qk