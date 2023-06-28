Çok Bulutlu 26.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.06.2023 12:20

İsveç polisinden Kuran provokasyonuna izin

İsveç polisi, başkent Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin verdi.

İsveç polisinden Kuran provokasyonuna izin

İsveç polisi, Kurban Bayramı'nın başladığı gün Stockholm'deki caminin önünde Kuran yakmanın planlandığı bir protesto için izin verdiklerini söyledi.

İsveç basını söz konusu provokatif eylemin yerel saat ile 13:30'da gerçekleşeceğini ve güvenlik güçlerinin kent dışından takviye kuvvet istediklerini yazdı.

İsveç'in aşırı sağcı görüşleriyle bilinen, Danimarka merkezli ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan benzer bir provokasyona imza atmıştı.

Paludan'ın skandal eyleminin ardından resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, 'İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez' demişti.

ETİKETLER
İsveç
Sıradaki Haber
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, bayramın ilk gününde "tek taraflı" ateşkes ilan etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:08
Polonya ilk Abrams tanklarını bugün teslim alıyor
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e bayram tebriği
12:44
Çin Devlet Başkanı Şi'den Yeni Zelanda'ya "rakip değil ortağız" mesajı
13:10
Bakan Kacır işçilerle bayramlaştı
12:40
Denizli'de 130 'acemi kasap' hastaneye başvurdu
12:20
Kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı
Hacılar Kurban Bayramı'nın ilk günü Cemarat'ta şeytan taşladı
Hacılar Kurban Bayramı'nın ilk günü Cemarat'ta şeytan taşladı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e bayram tebriği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e bayram tebriği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ